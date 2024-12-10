Zum Inhalt springenBarrierefrei
44 Min.Folge vom 10.12.2024Ab 12

Oldtimer-Fan Mario hat sich einen Eisenbahnwaggon aus dem Jahr 1942 zugelegt, den er in sein Museum im Harz bringen möchte. Aber der Transport bereitet ihm Kopfzerbrechen. Denn das betagte Vehikel ist schon ein wenig marode. Teamleiter Christian und seine Arbeitskollegen machen derweil auf dem höchsten Berg Deutschlands die Pisten fit für den Skibetrieb im nächsten Winter. Und die „Mistral“ legt im Neustädter Hafen in Bremen an. Damit der Zeitplan eingehalten wird, ist beim Verladen Teamwork gefragt. Dabei spielt auch das Wetter eine entscheidende Rolle.

