DMAXFolge vom 18.12.2024
44 Min.Folge vom 18.12.2024Ab 12

Im Fertigungswerk in Möllenhagen werden täglich rund 3200 Schwellen für das Schienennetz in Norddeutschland produziert. Diese logistische Meisterleistung kann nur durch das perfekte Zusammenspiel des gesamten Teams gelingen. Die berüchtigte Kandahar-Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen gilt als eine der anspruchsvollsten Pisten im Ski-Alpin-Weltcup. Strecken-Profis stellen dort Netze auf, um die Sicherheit der Sportler zu gewährleisten. Und auf dem Werksgelände eines Bauunternehmens in der Steiermark werden Holzmodule auf Lastkraftwagen verladen.

