Einsatz in luftiger Höhe

DMAXFolge vom 11.12.2024
44 Min.Folge vom 11.12.2024Ab 12

Vom Hamburger Großmarkt aus werden Waren nach Norddeutschland, Osteuropa und Skandinavien geliefert. Gerwin arbeitet auf dem Obst- und Gemüse-Drehkreuz für einen der größten Händler. In seiner Nachtschicht gibt es immer viel zu tun. Thorsten steuert derweil in Oberbayern ein Firmengelände an. Der Berufskraftfahrer soll dort Gefahrgut abholen. Und Projektleiter Roman operiert mit seinem Team in luftiger Höhe. Die Vollprofis bewegen in Österreich mit einem Helikopter sieben Lüftungsteile und drei Kaminrohre auf das Dach eines Einkaufszentrums.

