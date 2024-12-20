Helden - Wir liefern ab
Folge vom 20.12.2024: Heinrich - der Starke
45 Min.Folge vom 20.12.2024Ab 12
Am Bodensee wird eine Bahnstrecke modernisiert. Frank und sein 16-köpfiges Team verlegen an zwei Tagen 3600 Schwellen. Dabei kommt ein spezielles Schienenfahrzeug zum Einsatz. Die Besatzung der 85 Meter langen „MS Spree“ lenkt ihr Schiff auf der Havel in Richtung Berliner Westhafen. Am nächsten Tag wird dort ein 111 Tonnen schwere Gasturbinenrotor entladen. Und auf einem Recyclinghof in München werden jährlich 180 000 Tonnen Papiermüll wiederverwertet. Dabei heißt die Devise: Augen auf! Denn unsachgemäße Mülltrennung erschwert im Betrieb die Arbeit.
