Helden - Wir liefern ab

Schiffsentladung XXL

DMAXFolge vom 16.12.2024
Schiffsentladung XXL

Schiffsentladung XXLJetzt kostenlos streamen

Helden - Wir liefern ab

Folge vom 16.12.2024: Schiffsentladung XXL

45 Min.Folge vom 16.12.2024Ab 12

Für David und Ronny beginnt in Moosburg eine neue Schicht. Die Sperrmüllfahrer geben in Oberbayern Einblicke in ihren Arbeitsalltag voller Herausforderungen und kurioser Fundstücke. In Rostock haben die Mitarbeiter am Hafen alle Hände voll zu tun. Dort kommen in dieser Folge von „Helden – Wir liefern ab“ beim Entladen von Rotorblättern mobile Kräne zum Einsatz. Und in Hamburg stellen Cargo-Experten sicher, dass die Fracht einer Boeing 777 korrekt verpackt ist. Spürhund „Joker“ sucht vor dem Start der Maschine aus Sicherheitsgründen nach Sprengstoff.

