Highway Heroes Canada
Folge 1: Die Sintflut
42 Min.Folge vom 07.09.2025Ab 12
British Columbia wird von Extremwetter heimgesucht. Es beginnt mit Schnee und Eis auf dem Coquihalla Highway, wo Dylan und Rooster einen Sattelzug aus dem Graben bergen müssen. Gord hilft einem Trucker, der seinen Auflieger abgekoppelt hat und nun nicht mehr über den Pass kommt. Zwei Tage später setzt sintflutartiger Regen ein, und schon bald steht die gesamte Region um Hope unter Wasser. Dylan und Rooster unterstützen die Rettungsteams bei der Evakuierung des Ortes.
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Highway Heroes Canada
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:CA, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Beyond Entertainment Limited, Bildrechte: Beyond Distribution
Enthält Produktplatzierungen