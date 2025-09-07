Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Highway Heroes Canada

Die Sintflut

ProSieben MAXXStaffel 11Folge 1vom 07.09.2025
Die Sintflut

Die SintflutJetzt kostenlos streamen

Highway Heroes Canada

Folge 1: Die Sintflut

42 Min.Folge vom 07.09.2025Ab 12

British Columbia wird von Extremwetter heimgesucht. Es beginnt mit Schnee und Eis auf dem Coquihalla Highway, wo Dylan und Rooster einen Sattelzug aus dem Graben bergen müssen. Gord hilft einem Trucker, der seinen Auflieger abgekoppelt hat und nun nicht mehr über den Pass kommt. Zwei Tage später setzt sintflutartiger Regen ein, und schon bald steht die gesamte Region um Hope unter Wasser. Dylan und Rooster unterstützen die Rettungsteams bei der Evakuierung des Ortes.

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Highway Heroes Canada
ProSieben MAXX
Highway Heroes Canada

Highway Heroes Canada

Alle 4 Staffeln und Folgen