Highway Heroes Canada

Rekord-Bergung

ProSieben MAXX Staffel 11 Folge 4 vom 07.09.2025
Highway Heroes Canada

Folge 4: Rekord-Bergung

42 Min.Folge vom 07.09.2025Ab 12

Nach den heftigen Regenfällen im Süden British Columbias sind die Highways endlich wieder befahrbar. Doch Highway 7 muss erneut gesperrt werden, da durch die gewaltigen Überflutungen zahlreiche Fahrzeuge vom Asphalt gespült wurden, die nun geborgen werden müssen. Suki leitet den Großeinsatz, der eine ganze Flotte an Abschleppern erfordert. Das Team hat eine scheinbar unlösbare Aufgabe vor sich: Es muss innerhalb von nur vier Stunden 200 Fahrzeuge abschleppen ...

