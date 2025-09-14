Gemeinsam durch den SchlammJetzt kostenlos streamen
Highway Heroes Canada
Folge 7: Gemeinsam durch den Schlamm
42 Min.Folge vom 14.09.2025Ab 12
British Columbia erholt sich langsam von den verheerenden Überschwemmungen. Doch diese haben Spuren hinterlassen: Als Merv einen Sattelzug bergen will, der in den Graben gerutscht ist, muss er gemeinsam mit Al gegen fast metertiefen Morast kämpfen. Jamie wird zu einem schweren Tanklastzug gerufen, der im Schnee feststeckt, während Sim und Kirpal einen Lkw-Fahrer nur mit Mühe davon abhalten können, nach einem Achsbruch an der Leitplanke einfach weiterzufahren.
Genre:Reality
Produktion:CA, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Beyond Entertainment Limited, Bildrechte: Beyond Distribution
Enthält Produktplatzierungen