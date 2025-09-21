Highway Heroes Canada
Folge 13: Auf dem Holzweg
42 Min.Folge vom 21.09.2025Ab 12
Jamie Davis wird zu einem verunglückten Holztransporter gerufen. Die ebenso wertvolle wie tonnenschwere Ladung stellt ihn bei der Bergung vor besondere Herausforderungen. Team MSA erlebt derweil ein Déjà-vu: Auf einer Farm ist ein Bagger zum zweiten Mal innerhalb weniger Monate bis zum Führerhaus in schwerem Lehmboden versunken.
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Highway Heroes Canada
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:CA, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Beyond Entertainment Limited, Bildrechte: Beyond Distribution
Enthält Produktplatzierungen