Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Highway Heroes Canada

Die Kraftprobe

ProSieben MAXXStaffel 11Folge 18vom 21.09.2025
Die Kraftprobe

Die KraftprobeJetzt kostenlos streamen

Highway Heroes Canada

Folge 18: Die Kraftprobe

42 Min.Folge vom 21.09.2025Ab 12

Auf dem Highway 3 wird der Frühlingseinbruch von einem verschneiten Anhänger samt Ladung getrübt, der im Graben gelandet ist. Gelingt es Merv, Cary, Jordon und Jason, das tonnenschwere Wrack zu bergen? Ein Bagger in einer scheinbar aussichtslosen Lage hält Andy und Ty in Atem. Auch Jamie Davis muss sich einer gewaltigen Herausforderung stellen: Eine 50 Tonnen schwere Autobetonpumpe muss in die Werkstatt geschleppt werden. Hält sein Rotator dieser schweren Aufgabe stand?

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Highway Heroes Canada
ProSieben MAXX
Highway Heroes Canada

Highway Heroes Canada

Alle 4 Staffeln und Folgen