Highway Heroes Canada
Folge 18: Die Kraftprobe
42 Min.Folge vom 21.09.2025Ab 12
Auf dem Highway 3 wird der Frühlingseinbruch von einem verschneiten Anhänger samt Ladung getrübt, der im Graben gelandet ist. Gelingt es Merv, Cary, Jordon und Jason, das tonnenschwere Wrack zu bergen? Ein Bagger in einer scheinbar aussichtslosen Lage hält Andy und Ty in Atem. Auch Jamie Davis muss sich einer gewaltigen Herausforderung stellen: Eine 50 Tonnen schwere Autobetonpumpe muss in die Werkstatt geschleppt werden. Hält sein Rotator dieser schweren Aufgabe stand?
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Highway Heroes Canada
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:CA, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Beyond Entertainment Limited, Bildrechte: Beyond Distribution
Enthält Produktplatzierungen