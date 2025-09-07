Highway Heroes Canada
Folge 2: Land unter
42 Min.Folge vom 07.09.2025Ab 12
Ausnahmezustand in British Columbia: Die Provinz im Westen Kanadas erlebt nie dagewesene Wolkenbrüche und Überschwemmungen. Jamie Davis und seine Abschleppteams wagen sich mit ihren Trucks so weit vor, wie sie können - doch ihr Heimatort Hope ist von der Außenwelt abgeschnitten. Unterdessen kämpft Al Quiring darum, den Highway über den Coquihalla-Pass freizuhalten.
Highway Heroes Canada
Genre:Reality
Produktion:CA, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Beyond Entertainment Limited, Bildrechte: Beyond Distribution
Enthält Produktplatzierungen