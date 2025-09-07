Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 11Folge 3vom 07.09.2025
42 Min.Folge vom 07.09.2025Ab 12

Im westkanadischen Abbotsford sind nach Dammbrüchen Straßen, Grundstücke und Felder überflutet. Vor allem die Sperrung wichtiger Fernverkehrsstraßen stellt die Region vor große Probleme. Nachdem es Jamie Davis und seinem Team von Reliable Towing gelungen ist, zwei verunglückte Sattelschlepper zu bergen, wartet nach den Aufräumarbeiten auf dem Highway 7 eine Herkulesaufgabe auf sie.

