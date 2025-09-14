Ein saftiges Stück ArbeitJetzt kostenlos streamen
Highway Heroes Canada
Folge 11: Ein saftiges Stück Arbeit
42 Min.Folge vom 14.09.2025Ab 12
Im Kreisverkehr, ganz in der Nähe von Highway One, ist ein Muldenkipper am Kantstein hängengeblieben. Dabei hat sich die Ladung vom Drehgestell des Anhängers gelöst. Kirpal soll das Wrack räumen, aber sein 50-Tonner ist unterwegs. Merv von Aggressive Towing kommt ihm zu Hilfe. Das Team von Jamie Davis kämpft währenddessen mit einem querstehenden Sattelzug in der Auffahrt zum Coquihalla Highway. Der Anhänger mit mehreren tausend Litern Fruchtsaft droht auseinanderzubrechen.
Genre:Reality
Produktion:CA, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Beyond Entertainment Limited, Bildrechte: Beyond Distribution
Enthält Produktplatzierungen