Im Eis gefangen

ProSieben MAXXStaffel 11Folge 8vom 14.09.2025
Folge 8: Im Eis gefangen

42 Min.Folge vom 14.09.2025Ab 12

Rund um Hope in British Columbia bricht der Winter unerwartet früh herein. Schneefall und Temperaturen bis zu minus 18 Grad stellen die Abschleppunternehmer vor nie gekannte Herausforderungen. Kirpal Banwait von MSA-Towing ist mit seinem Team gezwungen, schnell verderbliche Lebensmittel aus einem verunglückten Sattelzug zu retten, bevor sie mit der Bergung des Wracks beginnen können.

