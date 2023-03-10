Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hochzeit auf den ersten Blick - UK

Fragen aus der Wahrheits-Box

Seven.One Studios International
Staffel 6
Folge 10
vom 10.03.2023
Fragen aus der Wahrheits-Box





Folge 10: Fragen aus der Wahrheits-Box

45 Min.
Folge vom 10.03.2023
Ab 6

Die zweite Dinnerparty, bei der sich die Paare begegnen werden, steht bevor. Alle sind nervös und hoffen, dass es dieses Mal kein Drama geben wird. Im Laufe des Abends spricht Tayah über ihren Kinderwunsch und dies sorgt erstmals für Spannung zwischen ihr und Adam. Auch Amy scheint nicht glücklich in ihrer Ehe zu sein. Zudem erwartet die Teilnehmer eine große Überraschung - zwei Menschen, die alle bereits kennen, kehren zurück in die Show.

