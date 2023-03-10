Fragen aus der Wahrheits-BoxJetzt kostenlos streamen
Hochzeit auf den ersten Blick - UK
Folge 10: Fragen aus der Wahrheits-Box
45 Min.Folge vom 10.03.2023Ab 6
Die zweite Dinnerparty, bei der sich die Paare begegnen werden, steht bevor. Alle sind nervös und hoffen, dass es dieses Mal kein Drama geben wird. Im Laufe des Abends spricht Tayah über ihren Kinderwunsch und dies sorgt erstmals für Spannung zwischen ihr und Adam. Auch Amy scheint nicht glücklich in ihrer Ehe zu sein. Zudem erwartet die Teilnehmer eine große Überraschung - zwei Menschen, die alle bereits kennen, kehren zurück in die Show.
Hochzeit auf den ersten Blick - UK
Genre:Reality, Romanze
Produktion:GB, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Seven.One Studios International GmbH (ehem. Red Arrow International GmbH)