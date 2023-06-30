Der lustigste EntertainerJetzt kostenlos streamen
Hochzeit auf den ersten Blick - UK
Folge 25: Der lustigste Entertainer
34 Min.Folge vom 30.06.2023Ab 6
Einige Teilnehmer der Show befinden sich heute im Zuschauerbereich. Während Alexis an der Bar für Erfrischungsgetränke sorgt, sitzen Megan und Robert am Ehrentisch. Gemeinsam mit AJ Odudu sprechen die Stargäste über das Drama, welches sich auf der Dinnerparty ereignet hat. Was sind ihre Gedanken dazu?
Weitere Folgen in Staffel 6
Alle Staffeln im Überblick
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Talk
Produktion:GB, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Seven.One Studios International GmbH (ehem. Red Arrow International GmbH)