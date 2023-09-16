Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hochzeit auf den ersten Blick - UK

Alles in allem

sixxStaffel 6Folge 21vom 16.09.2023
Alles in allem

Alles in allemJetzt kostenlos streamen

Hochzeit auf den ersten Blick - UK

Folge 21: Alles in allem

48 Min.Folge vom 16.09.2023Ab 6

Sechs Wochen nach Ende des Experiments treffen sich erneut alle Kandidaten und Experten. Mit Bedauern stellen diese fest, dass das Eheleben nicht bei allen funktioniert hat. Nacheinander erzählen die ursprünglich zusammengeführten Pärchen, was in der Zeit nach dem Experiment passiert ist. Welche Paare sind nach der Show noch verheiratet und wessen Ehe ist gescheitert?

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Hochzeit auf den ersten Blick - UK
sixx
Hochzeit auf den ersten Blick - UK

Hochzeit auf den ersten Blick - UK

Alle 2 Staffeln und Folgen