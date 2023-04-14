Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hochzeit auf den ersten Blick - UK

Auf der Zielgeraden

Seven.One Studios InternationalStaffel 6Folge 17vom 14.04.2023
42 Min.Folge vom 14.04.2023Ab 6

Das Experiment nähert sich dem Ende und die Paare gehen auf ein letztes gemeinsames Date. Tayah und Adam können ihr Glück während eines Helikopterfluges kaum fassen. Derweil ist sich Marilyse nicht sicher, wie ihre Zukunft mit ihrem Ehemann aussehen wird. Auch Matt und Dan wissen nicht, wie es weiter gehen soll, weil sie sich nicht auf einen gemeinsamen Wohnort einigen können.

