Hochzeit auf den ersten Blick - UK

Doppelschocker auf dem Sofa

Seven.One Studios InternationalStaffel 6Folge 8vom 29.07.2023
Doppelschocker auf dem Sofa

Doppelschocker auf dem SofaJetzt kostenlos streamen

Hochzeit auf den ersten Blick - UK

Folge 8: Doppelschocker auf dem Sofa

67 Min.Folge vom 29.07.2023Ab 6

Der Tag der ersten Entscheidung steht an: Wer möchte gehen und wer will der Ehe eine Chance geben? Die Paare werden nacheinander aufgerufen und die Experten stellen Fragen zu der bisherigen gemeinsamen Zeit. Die anderen verbliebenen Teilnehmer können das Spektakel in Ruhe beobachten. Kurz vor Schluss wird ein Geheimnis gelüftet, das zu einer Eskalation führt, mit der niemand gerechnet hätte.

