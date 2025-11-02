Liebe, Herzschmerz, TrennungsgründeJetzt kostenlos streamen
Hochzeit auf den ersten Blick - UK
Folge 22: Liebe, Herzschmerz, Trennungsgründe
33 Min.Ab 6
Nach dem Ende der Staffel trifft sich die Moderatorin AJ Odudu mit ausgewählten Gästen, um über die Teilnehmer und das Geschehen in der Show zu sprechen. Die Fans unterstützen die gute Stimmung im Zuschauerbereich. In dieser Folge gesellen sich Suzi Ruffell und Nick Grimshaw zu der Diskussionsrunde. Zu den Top-Themen gehört Nikitas selbstbezogenes Verhalten.
