Seven.One Studios InternationalStaffel 6Folge 15vom 31.03.2023
45 Min.Folge vom 31.03.2023Ab 6

Die Paare, die sich für die Ehe entschieden haben, lernen gegenseitig Freunde und Familien kennen. Zudem wird die Wohnsituation für viele Eheleute zu einer echten Herausforderung, denn jeder einzelne der Experimentteilnehmenden hat ein eigenes Zuhause. Frankies Wohnsitz ist in Dubai, Marilyse hingegen würde ungern mit ihren zwei Söhnen zu ihrem neuen Ehemann umziehen. Auch Matt und Dan hadern mit der Distanz. Wie werden sich die einzelnen Pärchen entscheiden?

