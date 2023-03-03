Hochzeit auf den ersten Blick - UK
Folge 7: Eine Frau sieht rot
48 Min.Folge vom 03.03.2023Ab 6
Die romantischen Flitterwochen sind vorbei und die frischverheirateten Ehepaare ziehen jeweils in ein gemeinsames Zuhause ein. Am Abend treffen sich alle Beteiligten zu einer Dinnerparty. Die Frauen und Männer sind gespannt zu hören, wie die Woche verlaufen und ob jemand schon verliebt ist. Doch schnell wird deutlich, dass nicht jeder ein glückliches Eheleben führt. Zudem fehlen Matt und Daniel. Hat das Paar das Experiment etwa vorzeitig unterbrochen?
Genre:Reality, Romanze
Produktion:GB, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Seven.One Studios International GmbH (ehem. Red Arrow International GmbH)