Hochzeit auf den ersten Blick - UK

Machtspielchen

Seven.One Studios InternationalStaffel 6Folge 9vom 10.03.2023
Folge 9: Machtspielchen

45 Min.Folge vom 10.03.2023Ab 6

Die Experten haben sich eine besondere Aufgabe für die Pärchen überlegt, damit diese sich besser kennenlernen und Kompromisse eingehen können. Jeweils eine Person in der Beziehung darf entscheiden, was sie unternehmen werden. In einigen Fällen führt es zu Streit und Diskussionen. Nach Megans Fehltritt ist die Stimmung zwischen ihr und Robert angespannt. Werden sich die beiden nach einem gemeinsamen Ausflug näherkommen?

