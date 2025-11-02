Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hochzeit auf den ersten Blick - UK

Staffel 6Folge 2
Folge 2: Alter ist nur eine Zahl

46 Min.

Die junge Morag hat sich die letzten Jahre um ihren kranken Vater gekümmert, weshalb sie keine Zeit zum Daten hatte. Nun hegt sie die Hoffnung, durch das Experiment die Liebe ihres Lebens zu finden. Wird Luke der Richtige für sie sein? Zudem wird ein gleichgeschlechtliches Paar verheiratet - Daniel und Matt. Allerdings kommt es zwischen den beiden bereits am Anfang zu Unsicherheiten und Meinungsverschiedenheiten.

