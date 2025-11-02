Hochzeit auf den ersten Blick - UK
Folge 2: Alter ist nur eine Zahl
46 Min.Ab 6
Die junge Morag hat sich die letzten Jahre um ihren kranken Vater gekümmert, weshalb sie keine Zeit zum Daten hatte. Nun hegt sie die Hoffnung, durch das Experiment die Liebe ihres Lebens zu finden. Wird Luke der Richtige für sie sein? Zudem wird ein gleichgeschlechtliches Paar verheiratet - Daniel und Matt. Allerdings kommt es zwischen den beiden bereits am Anfang zu Unsicherheiten und Meinungsverschiedenheiten.
Genre:Reality, Romanze
Produktion:GB, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Seven.One Studios International GmbH (ehem. Red Arrow International GmbH)