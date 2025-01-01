Hochzeit auf den ersten Blick - UK
Folge 5: Die böse Schwiegermutter
47 Min.Ab 6
Die zwei letzten Paare wagen den Sprung ins kalte Wasser und heiraten, ohne sich zu kennen. Alexis und Jordan finden einander sehr attraktiv, allerdings redet der Bräutigam nicht viel, was seine Braut verunsichert. Tayahs Familie ist von dem Experiment überhaupt nicht begeistert. Die junge Frau hofft, dass ihre Mutter trotz Skepsis an ihrem großen Tag da sein wird. Adams Familie freut sich darauf, die zukünftige Ehefrau ihres Sohnes kennenzulernen.
Hochzeit auf den ersten Blick - UK
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Romanze
Produktion:GB, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Seven.One Studios International GmbH (ehem. Red Arrow International GmbH)