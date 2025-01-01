Zum Inhalt springenBarrierefrei
Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur

Eine Stadt in Angst und Schrecken

Rive Gauche Television
Staffel 1
Folge 1
Eine Stadt in Angst und Schrecken

Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur

Folge 1: Eine Stadt in Angst und Schrecken

46 Min.
Ab 16

In einer Bar kommt es zu einer Schießerei - drei unschuldige Menschen sterben, ein Mann überlebt schwer verletzt. Anschließend zündet der Schütze das Lokal an. Lieutenant Joe Kenda rekonstruiert die Tat vor Ort, und bald ahnt der erfahrene Ermittler: Der Täter wird wieder zuschlagen. Tatsächlich werden kurz darauf in einem Supermarkt zwei Mädchen erschossen. Während in Colorado Springs Panik ausbricht, setzt Kenda alles daran, den kaltblütigen Mörder zu stoppen.

