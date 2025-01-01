Zum Inhalt springenBarrierefrei
Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur

Verhängnisvolle Affäre

Rive Gauche Television
Staffel 1
Folge 2
Verhängnisvolle Affäre

Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur

Folge 2: Verhängnisvolle Affäre

46 Min.
Ab 12

Dianne Hood, die an der Autoimmunkrankheit Lupus leidet, wird nach einem Treffen mit ihrer Selbsthilfegruppe angeschossen. Die dreifache Mutter stirbt kurz darauf im Krankenhaus. Der einzigen Augenzeugin zufolge handelte es sich um einen bewaffneten Überfall, den Täter kann sie jedoch nicht beschreiben. Lieutenant Joe Kenda und sein Team nehmen sich des Falles an und zweifeln bald an einem Raubmord. Trachtete der beliebten, gutherzigen Frau jemand nach dem Leben?

Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Rive Gauche Television
Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur

Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur

