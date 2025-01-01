Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Folge 10: Codename: Pferdeschwanz
43 Min.Ab 12
Auf den 29-jährigen Chris Devoy wird nachts auf dem Parkplatz vor einer Bar geschossen. Während er um sein Leben ringt, befragt Lieutenant Joe Kenda seine Freundinnen. Sie glauben, dass Brad Maverick den Schuss abfeuerte, laut ihnen hatte Chris mit dem mutmaßlichen Täter zuvor einen Streit in der Bar. Auch der Lügendetektortest spricht für seine Schuld. Doch Kenda ist nicht überzeugt und lässt ihn gehen.
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Rive Gauche Intern. Television
Enthält Produktplatzierungen