Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur

Codename: Pferdeschwanz

Rive Gauche TelevisionStaffel 1Folge 10
Codename: Pferdeschwanz

Codename: PferdeschwanzJetzt kostenlos streamen

Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur

Folge 10: Codename: Pferdeschwanz

43 Min.Ab 12

Auf den 29-jährigen Chris Devoy wird nachts auf dem Parkplatz vor einer Bar geschossen. Während er um sein Leben ringt, befragt Lieutenant Joe Kenda seine Freundinnen. Sie glauben, dass Brad Maverick den Schuss abfeuerte, laut ihnen hatte Chris mit dem mutmaßlichen Täter zuvor einen Streit in der Bar. Auch der Lügendetektortest spricht für seine Schuld. Doch Kenda ist nicht überzeugt und lässt ihn gehen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Rive Gauche Television
Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur

Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur

Alle 8 Staffeln und Folgen