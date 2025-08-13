Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Folge 3: Mach Dir keine Sorgen
45 Min.Folge vom 13.08.2025Ab 16
Ein Junge taucht bei der Polizei auf und berichtet den Beamten, dass jemand hinter seiner Familie her sei. Als sie versuchen, seine Eltern in der nächsten Stadt zu erreichen, stellt sich heraus, dass das Haus der Familie gerade brennt. Die Feuerwehr findet die Leiche einer Frau. Es ist Elspeth Jennes, die Mutter des Jungen. Kann der Zehnjährige, dessen Vater ihn angeblich auf der Flucht vor Agenten bei der Polizeistation abgesetzt hatte, bei der Aufklärung des Falls helfen?
Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Rive Gauche Intern. Television
