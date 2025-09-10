Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Folge 15: Wer bist du?
45 Min.Folge vom 10.09.2025Ab 12
Viktor Wood wird in seiner Wohnung erstochen aufgefunden. Der Täter hat keine Spuren hinterlassen, doch er ist sehr kaltblütig und brutal vorgegangen. Die Polizei ist ratlos - bis der Täter einen Fehler macht. Lieutenant Kenda weiß nun, dass er es in seinem schwierigsten Fall nicht nur mit einem Mörder, sondern mit einem Serienkiller zu tun hat.
Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Rive Gauche Intern. Television
Enthält Produktplatzierungen