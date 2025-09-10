Zum Inhalt springenBarrierefrei
Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur

Wer bist du?

Rive Gauche TelevisionStaffel 1Folge 15vom 10.09.2025
Wer bist du?

Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur

Folge 15: Wer bist du?

45 Min.Folge vom 10.09.2025Ab 12

Viktor Wood wird in seiner Wohnung erstochen aufgefunden. Der Täter hat keine Spuren hinterlassen, doch er ist sehr kaltblütig und brutal vorgegangen. Die Polizei ist ratlos - bis der Täter einen Fehler macht. Lieutenant Kenda weiß nun, dass er es in seinem schwierigsten Fall nicht nur mit einem Mörder, sondern mit einem Serienkiller zu tun hat.

