Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur

Der lautlose Tod

Rive Gauche TelevisionStaffel 1Folge 8
Der lautlose Tod

Der lautlose TodJetzt kostenlos streamen

Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur

Folge 8: Der lautlose Tod

43 Min.Ab 12

Sophia Gerardo und ihre vier Söhne werden tot in ihrem Wohnhaus aufgefunden. Da auch die Hauskatze offenbar ermordet wurde, und im Wohnzimmer ein Altar steht, gehen die Cops zunächst von einem Ritualmord aus. Doch dann stellt sich heraus, dass alle Hausbewohner an einer Kohlenmonoxid-Vergiftung starben. Joe Kenda muss herausfinden, ob es ein Unfall war oder jemand die Familie auf dem Gewissen hat.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Rive Gauche Television
Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur

Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur

Alle 8 Staffeln und Folgen