Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Folge 8: Der lautlose Tod
43 Min.Ab 12
Sophia Gerardo und ihre vier Söhne werden tot in ihrem Wohnhaus aufgefunden. Da auch die Hauskatze offenbar ermordet wurde, und im Wohnzimmer ein Altar steht, gehen die Cops zunächst von einem Ritualmord aus. Doch dann stellt sich heraus, dass alle Hausbewohner an einer Kohlenmonoxid-Vergiftung starben. Joe Kenda muss herausfinden, ob es ein Unfall war oder jemand die Familie auf dem Gewissen hat.
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Rive Gauche Intern. Television
Enthält Produktplatzierungen