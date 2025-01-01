Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Folge 12: Die Geheimnisse des Dekans
46 Min.Ab 16
Der Dekan Robert Walton wird erschlagen in einem Park aufgefunden. Wurde er Opfer eines Raubmordes oder hatte die Tat persönliche Hintergründe? Lieutenant Joe Kenda und sein Team befragen die Gemeindemitglieder, und niemand kann sich vorstellen, dass ihr Vorsteher Feinde hatte. Auch mithilfe der Bevölkerung kommen die Ermittler der Lösung des Falls nicht weiter.
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
16
