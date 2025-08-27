Zum Inhalt springenBarrierefrei
Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur

Tod in einer heilen Welt

Rive Gauche TelevisionStaffel 1Folge 9vom 27.08.2025
Tod in einer heilen Welt

Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur

Folge 9: Tod in einer heilen Welt

46 Min.Folge vom 27.08.2025Ab 16

Der 15-jährige Chuck Limbrick findet seine Mutter Betty erschossen zu Hause auf. Lieutenant Joe Kenda und sein Team übernehmen die Ermittlungen. Nachdem er Selbstmord ausgeschlossen hat, sieht für den Ermittler zunächst alles danach aus, als seien Räuber in das Haus eingebrochen und von dem Opfer überrascht worden. Die Polizei macht sich auf die Suche nach Bettys gestohlenen Auto, in der Hoffnung, dass es bei der Lösung des Falls hilft.

Rive Gauche Television
