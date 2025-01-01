Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Folge 13: Die Leiche gibt den Hinweis
48 Min.Ab 12
In einem Auto auf dem Parkplatz eines Friedhofs findet die Polizei die Leiche von Vicki Lee Ross - sie wurde stranguliert. Der Wagen, in dem sie liegt, ist ihr eigener, doch die Decke, in die der Täter sie eingewickelt hat, gehört ihr nicht. Das ist ein wichtiger Hinweis für die Ermittler um Lieutenant Joe Kenda. Auf ihrer Suche nach dem Besitzer führt ihr Weg sie in die Drogenszene von Colorado Springs.
Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Rive Gauche Intern. Television
Enthält Produktplatzierungen