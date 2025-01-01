Zum Inhalt springenBarrierefrei
Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur

Die Leiche gibt den Hinweis

Staffel 1Folge 13
Die Leiche gibt den Hinweis

Die Leiche gibt den HinweisJetzt kostenlos streamen

Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur

Folge 13: Die Leiche gibt den Hinweis

48 Min.Ab 12

In einem Auto auf dem Parkplatz eines Friedhofs findet die Polizei die Leiche von Vicki Lee Ross - sie wurde stranguliert. Der Wagen, in dem sie liegt, ist ihr eigener, doch die Decke, in die der Täter sie eingewickelt hat, gehört ihr nicht. Das ist ein wichtiger Hinweis für die Ermittler um Lieutenant Joe Kenda. Auf ihrer Suche nach dem Besitzer führt ihr Weg sie in die Drogenszene von Colorado Springs.

Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Rive Gauche Television
Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur

Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur

