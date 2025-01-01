Zum Inhalt springenBarrierefrei
Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur

Ein dunkles Geheimnis

Rive Gauche TelevisionStaffel 1Folge 16
Ein dunkles Geheimnis

Folge 16: Ein dunkles Geheimnis

46 Min.Ab 16

Im Frühling des Jahres 1985 findet die Polizei die erwürgte Lourdes Riddle im Kofferraum ihres Autos. Ermittler Joe Kenda recherchiert in der Vergangenheit der Verstorbenen und stößt auf Hinweise, die auf ein mysteriöses Doppelleben schließen lassen. Was tat Lourdes hinter dem Rücken ihres Mannes?

Rive Gauche Television
