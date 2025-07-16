Zum Inhalt springenBarrierefrei
Rive Gauche TelevisionStaffel 6Folge 12vom 16.07.2025
45 Min.Folge vom 16.07.2025Ab 12

Eine nächtliche Explosion erschüttert Colorado Springs: Ein unbekannter Täter hat eine Bombe in einer Bank platziert. Offenbar gibt es keine Verletzten, jedoch wird ein Hausmeister vermisst, der zum Zeitpunkt der Explosion dort gearbeitet haben soll. Wenig später wird außerdem ein Überfall auf einen Supermarkt gemeldet. Lieutenant Joe Kenda nimmt die Ermittlungen auf und prüft, ob die beiden Fälle möglicherweise eine Verbindung aufweisen.

Rive Gauche Television
