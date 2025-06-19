Zum Inhalt springenBarrierefrei
Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur

Die Nacht der Toten

Rive Gauche Television
Staffel 6
Folge 1
vom 19.06.2025
Die Nacht der Toten

Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur

Folge 1: Die Nacht der Toten

45 Min.
Folge vom 19.06.2025
Ab 12

Der 17-jährige Benny Messina ist offenbar auf dem Weg zu einer Halloween-Party, als er plötzlich zusammenbricht. Der Junge wird mit einer Kugel im Hals vorgefunden und muss sofort operiert werden. Wenig später wird auch sein Freund Robert schwer verletzt in einem Waldstück vorgefunden. Doch für ihn kommt jede Hilfe zu spät. Ermittler Joe Kenda macht sich auf die Suche nach seinem Mörder.

Rive Gauche Television
