Rive Gauche TelevisionStaffel 6Folge 5
45 Min.Ab 16

In Colorado Springs ereignen sich zwei brisante Vorfälle: Eine ältere Dame wird auf einem Parkplatz von einem Truck erfasst. Hinter dem Steuer sitzt jedoch kein Unbekannter, sondern ihr eigener Ehemann. Außerdem wird Lieutenant Joe Kenda zu einer Schießerei in einer Bar gerufen. Ein Mann wird dabei von einer Kugel getroffen und verstirbt an seinen schweren Verletzungen. Ein 24-jähriger Mann wird daraufhin festgenommen. Doch laut Zeugenaussagen gibt es noch weitere Verdächtige.

