Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur

Der bestialische Frauenjäger

Rive Gauche TelevisionStaffel 6Folge 18
Der bestialische Frauenjäger

Der bestialische FrauenjägerJetzt kostenlos streamen

Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur

Folge 18: Der bestialische Frauenjäger

46 Min.Ab 12

Eigentlich wollte Elaine Schaffer direkt nach der Arbeit nach Hause fahren, doch dort kommt sie nie an. Wenig später wird außerhalb der Stadt ihre Leiche gefunden. Die Obduktion ergibt, dass Schaffer mit einer Schrotflinte erschossen wurde. Die Ermittlungen führen Joe Kenda direkt in die eigenen Reihen der Polizei, denn die Waffe stammt aus dem Police Department.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Rive Gauche Television
Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur

Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur

Alle 8 Staffeln und Folgen