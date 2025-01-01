Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Folge 6: Der Schuss ins Gesicht
45 Min.Ab 12
Lieutenant Joe Kenda ermittelt im Fall einer jungen Frau, der frontal ins Gesicht geschossen wurde. Das Opfer wird mit seinen Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert und ist auch einige Tage später noch völlig verängstigt. Offenbar hat sich bei einem Streit mit ihrem Freund versehentlich ein Schuss aus dessen Waffe gelöst. Doch was steckt wirklich hinter diesem brutalen Vorfall?
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:US, 2011
Copyrights:© Rive Gauche Intern. Television
Enthält Produktplatzierungen