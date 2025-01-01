Zum Inhalt springenBarrierefrei
Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur

Der Schuss ins Gesicht

Rive Gauche TelevisionStaffel 6Folge 6
45 Min.Ab 12

Lieutenant Joe Kenda ermittelt im Fall einer jungen Frau, der frontal ins Gesicht geschossen wurde. Das Opfer wird mit seinen Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert und ist auch einige Tage später noch völlig verängstigt. Offenbar hat sich bei einem Streit mit ihrem Freund versehentlich ein Schuss aus dessen Waffe gelöst. Doch was steckt wirklich hinter diesem brutalen Vorfall?

