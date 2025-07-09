Zum Inhalt springenBarrierefrei
Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur

Tödliche Emotionen

Rive Gauche TelevisionStaffel 6Folge 8vom 09.07.2025
Folge 8: Tödliche Emotionen

45 Min.Folge vom 09.07.2025Ab 12

Ein junger Mann wird im Hinterhof eines Supermarkts angeschossen. Lieutenant Joe Kenda nimmt die Ermittlungen auf. Der 20-Jährige erliegt wenig später im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. Eine Videoaufnahme soll helfen, den Täter zu überführen. Lieutenant Joe Kenda bekommt es außerdem mit einem zweiten Fall zu tun: Ein 97-jähriger Mann wird in die Klinik eingeliefert. Das Pflegeheim behauptet, er sei gestürzt. Doch die Tochter des Opfers hat einen anderen Verdacht.

