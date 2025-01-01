Zum Inhalt springenBarrierefrei
Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur

Tod im Wald

Tod im Wald

Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur

Folge 9: Tod im Wald

45 Min.Ab 12

Ein Polizist wird Opfer eines nächtlichen Anschlages. Er wird am nächsten Morgen tot in seinem Dienstwagen aufgefunden. Lieutenant Joe Kenda nimmt sofort die Ermittlungen auf. Der Täter soll schnellstmöglich gefasst werden, denn er stellt eine Bedrohung für alle Polizeibeamten dar.

