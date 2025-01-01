Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Folge 9: Tod im Wald
45 Min.Ab 12
Ein Polizist wird Opfer eines nächtlichen Anschlages. Er wird am nächsten Morgen tot in seinem Dienstwagen aufgefunden. Lieutenant Joe Kenda nimmt sofort die Ermittlungen auf. Der Täter soll schnellstmöglich gefasst werden, denn er stellt eine Bedrohung für alle Polizeibeamten dar.
Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Rive Gauche Intern. Television
Enthält Produktplatzierungen