Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur

Der Albtraum jeder Mutter

Rive Gauche TelevisionStaffel 6Folge 20
Der Albtraum jeder Mutter

Der Albtraum jeder MutterJetzt kostenlos streamen

Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur

Folge 20: Der Albtraum jeder Mutter

45 Min.Ab 12

Joe Kenda und sein Team müssen unter Hochdruck agieren: Ein Baby wurde entführt und von den Verbrechern fehlt jede Spur. Es folgen jedoch keine Lösegeldforderungen, was den Lieutenant Schlimmstes vermuten lässt: Die Entführer wollen das gestohlene Kind auf dem Schwarzmarkt verkaufen. Sollte ihnen das gelingen, wäre eine Verfolgung nahezu unmöglich.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Rive Gauche Television
Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur

Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur

Alle 8 Staffeln und Folgen