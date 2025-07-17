Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Folge 13: Seifenblasen
45 Min.Folge vom 17.07.2025Ab 12
Als der 20-jährige Arthur Gibbs nach einem Überfall von seinem Freund Isaac ins Krankenhaus gefahren wird, ist es schlecht um ihn bestellt: Er wurde im Gesicht angeschossen und seine Überlebenschancen liegen bei zehn Prozent. Doch schon bei der Untersuchung des Fluchtwagens fallen Joe Kenda Unstimmigkeiten bei der Beschreibung des Tathergangs auf ...
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Rive Gauche Intern. Television
Enthält Produktplatzierungen