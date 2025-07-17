Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur

Seifenblasen

Rive Gauche TelevisionStaffel 6Folge 13vom 17.07.2025
Seifenblasen

SeifenblasenJetzt kostenlos streamen

Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur

Folge 13: Seifenblasen

45 Min.Folge vom 17.07.2025Ab 12

Als der 20-jährige Arthur Gibbs nach einem Überfall von seinem Freund Isaac ins Krankenhaus gefahren wird, ist es schlecht um ihn bestellt: Er wurde im Gesicht angeschossen und seine Überlebenschancen liegen bei zehn Prozent. Doch schon bei der Untersuchung des Fluchtwagens fallen Joe Kenda Unstimmigkeiten bei der Beschreibung des Tathergangs auf ...

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Rive Gauche Television
Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur

Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur

Alle 8 Staffeln und Folgen