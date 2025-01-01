Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Folge 16: Selbstmord ohne Täter
45 Min.Ab 12
Als die sechsjährige Monica ihre Großmutter Maria besucht, wird sie Zeuge eines schrecklichen Verbrechens. Jemand ist in die Wohnung der alten Frau eingebrochen und hat ihr die Kehle aufgeschlitzt. Maria gilt als freundlich, beliebt und gottesfürchtig; welches Motiv also könnte es geben, um sie zu töten?
Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Rive Gauche Intern. Television
Enthält Produktplatzierungen