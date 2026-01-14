Hugo & Egon
Folge 10: Sonnenfinsternis
5 Min.Folge vom 14.01.2026
Hugo und Egon sind sehr beeindruckt: Sie erleben eine Sonnenfinsternis, die sie tief bewegt, fast verängstigt. Dabei merken sie nicht, daß Carlos und seine Leute die Dunkelheit ausnutzen, um Müll im Stadtwald abzuladen. Carlos will verhindern, daß der Stadt für ihre Sauberkeit ein Preis verliehen wird.
