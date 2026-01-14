Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hugo & Egon

Sonnenfinsternis

Studio 100 KidsStaffel 1Folge 10vom 14.01.2026
Sonnenfinsternis

SonnenfinsternisJetzt kostenlos streamen

Hugo & Egon

Folge 10: Sonnenfinsternis

5 Min.Folge vom 14.01.2026

Hugo und Egon sind sehr beeindruckt: Sie erleben eine Sonnenfinsternis, die sie tief bewegt, fast verängstigt. Dabei merken sie nicht, daß Carlos und seine Leute die Dunkelheit ausnutzen, um Müll im Stadtwald abzuladen. Carlos will verhindern, daß der Stadt für ihre Sauberkeit ein Preis verliehen wird.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Hugo & Egon
Studio 100 Kids
Hugo & Egon

Hugo & Egon

Alle 1 Staffeln und Folgen