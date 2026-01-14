Hugo & Egon
Folge 13: Unter Verdacht
5 Min.Folge vom 14.01.2026
Hugo und Egon machen einen Spaziergang. Sie kommen an einer Bank vorbei. Ein herausstürmender Mann rennt sie über den Haufen. Egon bleibt am Boden liegen. Hugo hingegen hat einen solchen Schubs abbekommen, dass er auf der Straße davonrollt. Zusammen mit dem Fremden landet er in seiner Tonne.
Hugo & Egon
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
0