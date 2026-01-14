Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hugo & Egon

Wasser im Garten

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 19vom 14.01.2026
Wasser im Garten

Wasser im GartenJetzt kostenlos streamen

Hugo & Egon

Folge 19: Wasser im Garten

5 Min.Folge vom 14.01.2026

Hugo und Egon sind bei Prof. Bernstein eingeladen. Gemeinsam wollen sie die vom Professor erfundene Regenanlage einweihen. Schließlich ist es so weit, der Professor stellt seine Maschine vor und schon wird der Garten bewässert. Plötzlich versiegt das Wasser, obwohl die Zisterne noch voll ist.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Hugo & Egon
Studio 100 International
Hugo & Egon

Hugo & Egon

Alle 1 Staffeln und Folgen