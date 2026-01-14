Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hugo & Egon

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 14vom 14.01.2026
Folge 14: Das Stadtbahnrennen

4 Min.Folge vom 14.01.2026

Es ist der Vorabend des großen Stadtbahnrennens. Hugo und Egon besuchen ihren Freund Tommy Tonnolli. Tommy hat ein wunderbares Rennauto aus recyclingfähigem Material gebaut. Für den morgigen Renntag sind sie guter Dinge. Das erste Rennen kann beginnen.

