Hugo & Egon
Folge 14: Das Stadtbahnrennen
4 Min.Folge vom 14.01.2026
Es ist der Vorabend des großen Stadtbahnrennens. Hugo und Egon besuchen ihren Freund Tommy Tonnolli. Tommy hat ein wunderbares Rennauto aus recyclingfähigem Material gebaut. Für den morgigen Renntag sind sie guter Dinge. Das erste Rennen kann beginnen.
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
0