Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 11vom 14.01.2026
4 Min.Folge vom 14.01.2026

Hugo und Egon besuchen mit Sandra und Stefan den Zoo. Am Elefantenhaus treffen sie Mike. Er erzählt ihnen, daß der Elefantenjunge mit seinem Wärter verschwunden ist. Wahrscheinlich wurde der kleine Elefant mit dem Lastwagen entführt, der sonst den Abfall abends vom Zoo abholt.

